Een Belgisch doelpunt in de Duitse beker: Amadou Onana redt de eer voor Hamburg

Hamburg, tegenwoordig actief in de Duitse tweede klasse, nam het deze avond op tegen Dynamo Dresden in een bekerwedstrijd. De jonge Belg Amadou Onana (19 jaar oud) kon zijn eerste doelpunt meepikken voor Hamburg, maar de wedstrijd werd wel met 4-1 verloren. Hamburg is zo meteen uitgeschakeld in de Duitse beker.