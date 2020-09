Fiere Bob Peeters: nog geen tegendoelpunt na 3 matchen en nu ook eerste zege tegen "beste team in 1B tot dusver"

Westerlo is zondag gaan winnen op het veld van leider Seraing. De Kemphanen draaien bovenin mee en moesten nog geen enkel doelpunt incasseren.

Bob Peeters had zijn manschappen meer dan eens gewaarschuwd voor het treffen met de leider (6 op 9). "Het is een buitengewoon team dat in staat is om na gelijk welke situatie terug te knokken. Dat hebben ze tegen Deinze en Lommel al getoond", aldus Peeters, die veel lof had voor de tegenstander.

"Ik ben bij dat ze in 1B spelen. Ze brengen positief voetbal, willen aanvallen en laten zo ook wat ruimte voor de tegenstander. Dat is toch anders dan bij voorbeeld Lierse Kempenzonen, dat met tien spelers verdedigt. Wat mij betreft is Seraing tot dusver het beste team in 1B."

Peeters was dus fier op zijn manschappen na de 0-2 zege. "Ik heb maturiteit gezien, de wil om te winnen en kwaliteit. Als we zo verder doen, zijn we een erg moeilijk te kloppen team", besloot hij.