Spelersgroep kon niet overweg met Bölöni: de miscast van het jaar

Waar iedereen Ivan De Witte voor gewaarschuwd had, is ook uitgekomen. Laszlo Bölöni en Gent was een miscast. De Roemeen hield koppig zijn oren dicht voor de verzuchtingen van de spelersgroep en dat kan in het moderne voetbal niet meer de bedoeling zijn.

Eigenlijk hadden we al een stuk geschreven, dat nu in de vuilbak beland is. Dat een gesprek tussen Bölöni en de spelersgroep zich opdrong. De lucht moest geklaard worden, want de spelers hadden héél veel klachten. Dat ze allemaal bij Bölöni in dovemansoren vielen, kon niemand smaken.

Teken aan de wand

Er was amper nog één speler te vinden die door wilde gaan met de Roemeense coach. En dat maakten ze ook overduidelijk aan het bestuur in een gesprek. Ze hadden ook niemand meer waar ze met hun verzuchtingen bij terecht konden, want met Peter Balette verloren ze hun vertrouwenspersoon binnen de technische staf. Dat die nu weer T2 wordt, is dan ook geen toeval. Wim De Decker blijft wel aan en wordt de nieuwe T1.

Bölöni ging veel te koppig om met een spelersgroep waar toch wat persoonlijkheden inzitten. De démarche van Yaremchuk na twee wedstrijden was immers al een teken aan de wand. Eigenlijk verwoordde de aanvaller wat iedereen binnen de kleedkamer dacht.

Gezichtsverlies

Er werd geen gebruik gemaakt van hun kwaliteiten. De verdedigers kwamen te veel onder druk, de middenvelders zagen te weinig de bal en de aanvallers voelden geen steun van achter hen.

Dat er een hoop verhalen lekten, was dan ook niet verwonderlijk. Niemand van de basisspelers wou nog met hem door. Gezichtsverlies voor voorzitter Ivan De Witte, maar dat had hij zich makkelijk kunnen besparen als hij geluisterd had naar een paar mensen in zijn omgeving....