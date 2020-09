Nieuwe functies voor De Decker en Balette bij Gent: - "We gaan niet onmiddellijk op zoek naar een nieuwe trainer"

De Gentse top heeft al meteen een woordje uitleg gegeven over het ontslag van Laszlo Bölöni. Voorzitter Ivan De Witte maakte ook meteen duidelijk hoe het er de komende weken aan toe zal gaan bij KAA Gent.

Exit Laszlo Bölöni dus en dat betekent enkele verschuivingen binnen de technische staf bij KAA Gent. Wim De Decker wordt T1 en krijgt oudgediende Peter Balette als assistent naast zich. Balette werd enkele maanden nog gepromoveerd tot technisch directeur.

"Wim is een jonge trainer die zich naar de toekomst toe kan bewijzen. Dat heeft hij bij Antwerp overigens al gedaan. We hebben veel respect voor hem, hij kent de groep en hij bezit over veel goede eigenschappen om de taak goed te doen. Hij krijgt nu de kans om met Peter Balette de groep op zich te nemen. We gaan niet onmiddellijk op zoek naar een nieuwe trainer", legde Ivan De Witte uit.

"Ik wil het bestuur bedanken voor deze unieke kans", aldus kersvers T1 Wim De Decker. "Het is een enorme uitdaging en het is zeker een pluspunt dat ik de groep ken. Samen met Balette wil ik de rust laten wederkeren in de groep. Duidelijkheid is het tweede sleutelwoord."