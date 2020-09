📷 KAA Gent maakt selectie bekend voor kwalificatiewedstrijd Champions League: Roman Yaremchuk is er opnieuw bij

Morgenavond neemt KAA Gent het op tegen Rapid Wien in de derde kwalificatieronde van de Champions League. In de eerste selectie van Wim De Decker is er opnieuw plaats voor Roman Yaremchuk.

Goed nieuws voor de supporters van KAA Gent. Roman Yaremchuk was er het voorbije weekend niet bij tegen Eupen en er was ook sprake van een transferverzoek, maar de aanvaller zit morgen opnieuw in de selectie voor de Europese wedstrijd tegen Rapid Wien. Het is de eerste selectie van Wim De Decker. De assistent-trainer neemt namelijk over van László Bölöni, die al na 25 dagen is ontslagen als trainer. U kan de volledige selectie hieronder terugvinden. 👥 Wim De Decker kiest morgen zijn elftal uit deze 21 namen 🔵⚪️ #gntrap #UCL pic.twitter.com/qx5PPFvnzB — KAA Gent (@KAAGent) September 14, 2020





Volg KAA Gent - Rapid Wien live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (15/09).