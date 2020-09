Iets meer dan een jaar geleden ging een droom in vervulling voor Benito Raman. De snelle aanvaller maakte tegen Schotland zijn debuut voor de Rode Duivels. Een tweede cap zit er voorlopig niet in, al krijgt dat ook niet zijn volledige focus. Nu toch niet.

Want vrijdag staat Benito Raman tegenover het grote Bayern München voor de officiële start van het nieuwe Bundesliga-seizoen. "Misschien moeten we blij zijn dat we hen nu al treffen. Drie weken geleden speelden ze nog de Champions League-finale. Het is dus te hopen dat ze niet honderd procent fit zijn. Al blijft het wel Bayern", legde de aanvaller van Schalke 04 uit bij Gazet van Antwerpen.

Rode Duivels

In de eerstvolgende weken volgen ook nog eens matchen tegen Dortmund en Leipzig. En dan hangen er ook nog eens financiële problemen rond de club. In die topmatchen kan Raman zich uiteraard bewijzen voor de bondscoach. In de Nations League werd hij deze maand niet opgeroepen.

"Er zijn veel nieuwe spelers ­bijgekomen (de nationale ploeg, red.) en ze doen het goed. Ik heb dus besloten om mijn focus te verleggen en even niet meer aan de nationale ploeg te denken. ­Anders ben je elke interland­periode teleurgesteld. Ik richt mij nu puur op Schalke. Hier moet ik het laten zien", was hij gemotiveerd.