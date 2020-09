"Weer in een slecht daglicht": fans van KV Mechelen zitten verveeld met de situatie van failliete hoofdaandeelhouder

Het zit niet mee voor KV Mechelen. Hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx zag zijn bedrijf FNG failliet gaan en werd aangehouden ter verdenking van valsheid in geschrifte. Wat nu met zijn aandelen?

De Raad van Bestuur wil de aandelen van Penninckx laten verwerven door de huidige aandeelhouders én door de fans, die zo nog meer kunnen participeren in de club. In het bestuur worden de fans vertegenwoordigd door Stefaan Leroux.

"Het is heel vervelend dat onze club nu weer in een slecht daglicht staat. Dat verdienen onze fans niet. Maar dit staat los van KV Mechelen. Op wat Penninckx buiten KV Mechelen doet, hebben wij uiteraard 0,0% zicht op", legde Leroux uit bij Het Laatste Nieuws.

Wat er straks met de aandelen van Penninckx (71,2%) gebeurt is nog niet zeker. "We beseffen dat KV Mechelen ook een fantastische bruid is om mee samen te gaan, maar we hebben een veto om de club niet zomaar door buitenlandse handen te laten overnemen. We zullen erover blijven waken dat het een stuk een familieclub blijft."