Europa League: Tottenham komt met de schrik vrij in tweede voorronde

De tweede voorronde van de Europa League staat vanavond op het programma. Er zijn dan 40 wedstrijden en met Tottenham kwam er al een grote ploeg in actie. De belangrijkste resultaten kan u hier terugvinden.

Lokomotiv Plovdiv 1 - 2 Tottenham

Aangezien het de kwalificatie in de tweede voorronde in één wedstrijd beslist wordt, moeten de grote ploegen meteen op de afspraak zijn. Toch had Tottenham het knap lastig tegen Lokomotiv Plovdiv, een club uit Bulgarije. Tien minuten voor het einde van de wedstrijd stond het nog 1-0 voor de Bulgaren, maar een strafschop van Kane en een doelpunt van Ndombele in de 85ste minuut zorgde alsnog voor een overwinning en dus ook een kwalificatie.

Armenia Ararat 4 - 3 Fola Esch

In het duel tussen Armenia Ararat en Fola Esch viel er heel wat te beleven. Fola Esch stond in de 90ste minuut nog 1-3 voor, maar de thuisploeg kon nog twee keer scoren in de absolute slotfase. 3-3 en in de verlengingen ging Armenia Ararat erop en erover. 4-3 en dus is het Luxemburgse Fola Esch uitgeschakeld.

Galatasaray, Rangers en Kopenhagen gekwalificeerd

Naast Tottenham haalden ook andere grote namen de volgende ronde: Galatasaray kwalificeerde zich in Neftchi Baku (1-3), Rangers haalden het van Lincoln FC (0-5) en Kopenhagen was te sterk voor Göteborg (1-2).