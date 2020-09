Speeldag 4 Proximus League: Union en Westerlo nog steeds ongeslagen; Club NXT gaat in Lier op zoek naar eerste zege

In de Proximus League is men dit weekend alweer toe aan speeldag 4. RWDM en Lommel openen vrijdag de debatten. Lees hier wat er op het programma staat.

Vrijdag: RWDM-Lommel

RWDM opende met een zege tegen Club NXT, maar beet zowel tegen Lierse Kempenzonen als Deinze in het zand. Het wordt voor de ambitieuze Brusselaars dus zaak om in de thuiswedstrijd tegen Lommel iets te rapen.

Lommel boekte op de vorige speeldag haar eerste en erg felbevochten overwinning van het seizoen. Tegen Lierse K. was het een penaltydoelpunt van Hendrickx dat in extremis voor drie punten zorgde. Lommel zal het tegen RWDM overigens moeten doen zonder Brebels, die tegen Club NXT rood pakte. Ook Thordarson, die vorige week op Brebels' positie speelde, is geschorst na zijn rode kaart van vorig weekend.

Zaterdag: Union-Seraing

De ploeg van Felice Mazzu kwam op bezoek bij Club NXT vorige week niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Het was Dante Vanzeir die het Brusselse doelpunt voor zijn rekening nam. Union is net als Westerlo nog ongeslagen, maar zal toch maar matig tevreden zijn met de balans tot dusver. In het eigen Dudenpark kunnen ze zich geen misstap veroorloven tegen Seraing, de verrassende leider.

Seraing begon onder impuls van een ontketende Mikautadze met een onverhoopte zes op zes aan de competitie. Vorig weekend bracht Westerlo met een droge 0-2 zege de ploeg van Emilio Ferrera terug met de voetjes op de grond.

Zondag: Lierse K. - Club NXT

Lierse K., door velen aangeduid als degradatiekandidaat nummer één, doet het erg goed. Met hun defensieve aanpak maakten ze het hun tegenstanders knap lastig. De vier op negen is dan ook behoorlijk goed, al smaakte de late nederlaag in Lommel wel erg zuur. Op het Lisp is Club NXT de volgende tegenstander van de Pallieters.

De jonkies van Club NXT staan laatste in het klassement, maar sloegen allerminst een mal figuur in de drie eerste wedstrijden. Vorig weekend scoorde Baeten al na zeven seconden tegen Union. De ploeg van Rik De Mil is de enige 1B-club die geen wedstrijd wist te winnen dit seizoen. Wordt Lierse K. zondag het slachtoffer van dienst?

Zondag: Westerlo-Deinze

Westerlo scoorde vorig weekend voor het eerst in de competitie. Een tegendoelpunt incasseerden Bob Peeters en Co nog niet. Thuis tegen Deinze moet Westerlo in staat zijn om met de zege aan de haal te gaan, al regende het deze week coronabesmettingen bij de Kempenaars.

Deinze boekte vorig weekend een eerste zege van het seizoen. Een doelpunt van -niet toevallig- Lennart Mertens zorgde tot een zucht van opluchting bij de ambitieuze Oost-Vlamingen, die deze week nog de ervaren Seth De Witte aan de selectie toevoegden.