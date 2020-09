Dan toch nog sprankeltje hoop voor Roeselare? "Telefoon staat roodgloeiend, maar tijd dringt"

Vorige week viel het doek voor Roeselare. Toch is er nog een sprankeltje hoop voor iedereen die de club een warm hart toedraagt. Het stamnummer staat over te nemen, maar de tijd dringt. Toch is er aan geïnteresseerden blijkbaar geen gebrek.

Dat vertrouwde Yves François, die aangesteld werd als curator, ons toe. "Er is zeker nog een sprankeltje hoop. Het stamnummer kan overgenomen worden. Onder dezelfde modaliteiten, wat bijvoorbeeld wil zeggen dat ze in Eerste Nationale aan de slag kunnen gaan, maar uiteraard onder een andere juridische vorm", schetst François de situatie aan Voetbalkrant.com.

"Ik moet zeggen dat de telefoon roodgloeiend stond de voorbije dagen. Er hebben zich al een tiental potentiële kandidaten gemeld. En dan bedoel ik serieuze kandidaten. Mensen met ervaring in de voetbalwereld, zowel uit binnen- als buitenland", aldus François.

Toch zal alles zeer snel moeten gaan. De competitie in Eerste Nationale gaat immers volgend weekend al van start. "Ten laatste tegen volgende week vrijdag wil ik uitsluitsel. Is er tegen dan niets concreet, is het over en uit. Het beloven dus nog drukke dagen te worden, maar we doen ons uiterste best voor iedereen die bij de club betrokken is."

In tussentijd zitten de spelers en staff van Roeselare als het ware gegijzeld. Trainen met de club mogen ze niet en tegelijkertijd is hun contract bij Roeselare nog niet ontbonden. Elders tekenen is dan ook niet mogelijk tot nader order. "Ook daarom willen we zo snel mogelijk duidelijkheid, want dit is een ongezonde situatie. Maar vergeet niet dat de eventuele nieuwe eigenaar(s) ook alle rechtsgeldige contracten zal/zullen overnemen", besluit Yves François. Het leger tweederangsspelers die Jolan F. binnenhaalde, en waarvoor de inmiddels beruchte A'-kern werd opgericht op Schiervelde, behoort wellicht niet tot deze groep.