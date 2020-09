"Niet scoren was frustrerend geweest": Amallah bevrijdde Standard tegen Welshe amateurs

Standard wist Bala Town uit Wales uit te schakelen in de tweede voorronde van de Europa League. Selim Amallah scoorde, al had het evengoed een hattrick kunnen worden voor hem.

Selim Amallah zorgde met de 2-0 voor de rust al voor de bevrijding tegen Bala Town, maar hij had veel meer kunnen scoren.

Frustraties

"Ik was gefrustreerd dat ik nog niet had gescoord, want ik had al enkele enorme kansen gehad", aldus de goalgetter van dienst.

"Niet scoren was extra frustrerend geweest na zo'n avond. Mijn doelpunt? De deviatie was bedoeld, maar er is natuurlijk ook een beetje geluk mee gemoeid."