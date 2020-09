Zinedine Zidane vertelt wat hij van plan is met blessuregevoelige Eden Hazard

Real Madrid zal vanaf zondag zijn landstitel in La Liga verdedigen en de grote vraag is of dat met of zonder Eden Hazard zal zijn.

Eden Hazard weet dat hij dit seizoen moet slagen bij de Koninklijke. Na zijn transfer van Chelsea naar Real Madrid was hij te vaak geblesseerd en presteerde hij te wisselvallig om van een geslaagd debuutseizoen te spreken. Of hij zich zondag al kan herpakken is nog niet duidelijk.

Geen risico's

"Ik kan nog niet precies zeggen wanneer hij gaat spelen, maar wat wij willen, en hij in de eerste plaats, is dat hij opnieuw 100% is, zonder ook maar enige pijn", gaf Zinédine Zidane aan in de aanloop naar de partij tegen Real Sociedad. Geen risico's meer dus.

Zidane haalde Hazard naar Real en blijft in de Belg geloven, ondanks het groeiende ongeduld bij de fans en in de pers. "We hebben tijd. We beginnen aan een nieuw seizoen en wat we nu nodig hebben is dat hij 120% is, niets anders. We gaan hem zo voorbereiden totdat dat het geval is", besloot de Fransman.