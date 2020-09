Fernando Torres kon moeilijk door één deur met Diego Simeone: "Ik was nooit eerste keuze bij hem"

Fernando Torres blikt in een documentaire over zijn eigen carrière terug over zijn tweede passage bij de club van zijn hart, Atlético Madrid.

Daar had de Spaanse spits maar een moeizame relatie met Diego Simeone. "Hij hield van mij als een voetballer, hij had grote verwachtingen van mij. Toch klikte het niet", aldus Torres. "Hij zag mij nooit als eerste keuze. Dat kon ik ergens nog wel plaatsen, ondanks dat ik 40 wedstrijden op de bank begon. Het was wanneer hij me buiten de selectie begon te laten dat het aan mij begon te knagen." Fernando Torres weet niet echt waar het aan lag, waardoor de klik met de Argentijnse coach er niet kwam. "Was het iets persoonlijk of iets professioneel? Ik weet het niet. Ik denk dat hij het niet makkelijk had met de komst van een speler als ik."





