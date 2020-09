OFFICIEEL: Tielemans, Praet en Castagne verwelkomen toptalent uit de Serie A bij Leicester

Het ging al even in de lucht en nu heeft Leicester de overgang van Cengiz Ünder bevestigd. De Premier League-club betaalt drie miljoen euro voor de huurdeal en de Turk kan daarna voor 24 miljoen euro definitief worden overgenomen.

De 23-jarige aanvaller is alvast in de wolken met zijn transfer. "Ik kan niet wachten om te beginnen", klinkt het op de website van Leicester. "Ik heb altijd al in Engeland willen voetballen en dit is een prachtige kans voor mij."

#lcfc have agreed terms with A.S. Roma for the loan of Turkish international @CengizUnder until the end of the season, subject to Premier League and international clearance! 🦊📝#ÜnderTaken