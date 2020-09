🎥 Topaankoop van PSV gaat afgrijselijk in de fout: "Hij is voetballend een erg goede keeper"

PSV sloot zaterdag zijn eerste thuiswedstrijd winnend af tegen FC Emmen. Vooral PSV-doelman Yvon Mvogo nam opgelucht adem na de match.

De Zwitser werd deze zomer met het nodige tromgeroffel overgenomen van Red Bull Leipzig. De Eindhovenaren huren de 26-jarige doelman voor twee seizoenen van de halve finalist in de Champions League.

Vooralsnog maakt Mvogo zijn reputatie van voetballende keeper allesbehalve waar. Op het openingsweekend ging de doelman al in de fout tegen Groningen en zaterdag deed de Zwitser er nog een schepje bovenop met een gruwelijke flater.

Toch behoudt PSV-coach het vertrouwen in zijn goalie: 'Hij is voetballend een erg goede keeper. Hij heeft nu twee fouten gemaakt in de eerste twee wedstrijden. Dat is niet makkelijk voor hem, maar we zijn nog steeds honderd procent overtuigd van Yvo."