Je debuut maken en meteen records breken: Thiago Alcántara en 41-jarige Cifuentes tonen hoe het moet

In de Spaanse en Engelse competitie zorgden twee debutanten voor opvallende records. Thiago Alcantara voor Liverpool en doelman Alberto Cifuentes bij Cadiz.

Beginnen doen we met de jongste van de bende. Thiago Alcantara werd door Jürgen Klopp bij de rust in het spel gebracht bij Liverpool. De van Bayern München overgekomen Spanjaard gaf 75 geslaagde passes in zijn eerste 45 minuten in een Liverpool-shirt. Nooit gaf een speler meer geslaagde passes in een speelhelft.

In de Primera División kregen we dan weer de oudste debutant ooit te zien. Alberto Cifuentes verdedigde het doel van promovendus Cadiz op het veld van Huesca. De doelman is 41 jaar en bijna vier maanden oud. Cadiz won de partij overigens met 0-2. Meteen een clean sheet dus voor Cifuentes.