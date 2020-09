Heeft Moeskroen genoeg kwaliteit? Speler en coach verschillen van mening: "Niet de dimensie van Pro League"

Het gaat van kwaad naar erger voor Moeskroen. Met 2 op 18 staat het team helemaal onderaan, zwierig is het spel allerminst en de coach werd al door de supporters op de korrel genomen.

"We kijken nog niet naar het negatieve", aldus Alessandro Ciranni over de huidige stand van Moeskroen in de stand.

"We hebben heel veel nieuwe jongens, maar ook heel veel kwaliteiten om iets hoger mee te staan als waar we nu staan."

Vertrouwen

De coach ziet dat toch enigszins anders: "We spelen met onze wapens, maar dat is te weinig", aldus Fernando Da Cruz.

"We missen ervaring en stootkracht voorin. Dat is niet de dimensie van de Pro League. Maar we moeten niet te lang in de negatieve dynamiek blijven hangen, want vertrouwen is heel belangrijk."