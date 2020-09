Voormalig Rode Duivel zit zonder club, Italiaanse club biedt oplossing

In mei werd zijn contract nog opgezegd bij Standard en sindsdien zit tweevoudig Rode Duivel Luis Pedro Cavanda zonder club.

Samen met Orlando Sa kreeg Cavanda te horen dat hij niet meer welkom was bij de A-kern. Beide heren werden teruggezet naar de B-kern en zagen niet veel later hun contract opgezegd worden.

Orlando Sa vond ondertussen al onderdak bij Malaga, in de Spaanse tweede klasse. Voor de 29-jarige Cavanda kwam er nog geen oplossing uit de bus.

Maar daar zou nu verandering in komen. Volgens Sudpresse is Cavanda op weg naar de Italiaanse tweede klasse. Over welke club het gaat is nog onduidelijk.

Cavanda kent de Italiaanse competitie maar al te goed. Hij was er eerder al actief voor Lazio, Torino en Bari. Nadien trok hij naar Turkije, om zich in 2017 bij Standard aan te sluiten.