Vadis Odjidja wil het goede werk van vorig seizoen zien beloond worden: "Zou een boost zijn voor de club en spelers"

Vadis Odjidja en AA Gent moeten nog een horde voorbij, willen ze zich kwalificeren voor de Champions League. Die horde zal er zeker en vast geen gemakkelijke worden met Dinamo Kiev.

In de Jupiler Pro League loopt het vooralsnog nog niet voor AA Gent, maar kwalificatie voor de Champions League zou plots heel wat goedmaken. Dat weet ook Vadis Odjidja.

"Het halen van de groepsfase van de Champions League zou een grote boost betekenen voor de club en de spelers. Daar zijn we ons bewust van. Iedereen wil dat bereiken. We willen het goede werk van het vorige seizoen afmaken door ons te kwalificeren."

"We hopen ons nu te kunnen opmaken voor twee mooie wedstrijden, zodat we ons kunnen plaatsen voor de mooiste competitie ter wereld. De beste spelers ter wereld zijn actief in deze competitie en daarnaast krijg je veel mooie wedstrijden en verplaatsingen."

Ook coach Wim De Decker hoopt op een mooi einde. "De hele groep heeft het erover. We kunnen iets moois bereiken. Hoe we naar deze wedstrijden toeleven is dan ook niet te vergelijken met een competitiewedstrijd."