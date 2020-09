🎥 Luis Suarez verlaat trainingscentrum Barcelona in tranen

Luis Suarez heeft zijn kastje op het oefencentrum van Barcelona leeggemaakt en voor de laatste keer zijn ex-ploegmaats toegesproken. De Uruguyaanse voetballer is op weg naar Atlético Madrid.

Toen Ronald Koeman aangesteld werd als trainer werd het Suarez al snel duidelijk gemaakt dat er voor hem geen toekomst meer was bij de club. Hij leek op weg naar Juventus, maar die deal sprong af.

Daarna werd de piste Atlético Madrid geactiveerd, maar daar waren ze bij Barcelona niet voor te vinden. Toch is het nu helemaal rond en heeft Suarez afscheid genomen. En dat was emotioneel, want hij verliet het trainingscomplex in tranen.