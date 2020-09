Champions League-winnaar klopt Europa League-winnaar, maar wel pas via verlengingen

De logica is gerespecteerd in de Europese Supercup want Champions League-winnaar Bayern München heeft het gehaald van Europa League-winnaar Sevilla. Al hadden ze daar wel verlengingen voor nodig.

Het was niet Bayern München maar wel Sevilla met het eerste doelgevaar van de wedstrijd. Luuk De Jong legt een bal terug tot Ivan Rakitic maar Alaba loopt Rakitic aan in de zij. Penalty, oordeelt de scheidsrechter. Ocampos zet zich achter de bal en stuurt Neuer de verkeerde richting uit. Niet Lewandowski maar wel Goretzka zorgde voor de gelijkmaker iets na het halfuur. Na een voorzet vanop rechts komt de bal wel bij de Poolse spits, maar hij legt slim terug op Goretzka die vanaf het penaltypunt kan binnenwerken. Vanaf dan wordt de druk van Bayern alleen maar groter, maar gescoord wordt er niet meer. Lewandowski en Neuer Althans niet geldig want Sevilla scoort meteen na de 1-1 maar wordt teruggefloten voor buitenspel. Ook Bayern doet nog tweemaal de netten trillen. De eerste keer stond Lewandowski buitenspel, de tweede keer werd het doelpunt afgekeurd vanwege een duw van Lewandowski. Het had echter niet veel gescheeld of er kwamen geen verlengingen. In de slotfase counterde Sevilla met En-Nesyri maar hij faalde oog in oog met Bayern-doelman Neuer. De Duitser bleef lang staan en kon zo uitstekend pareren. Verlengingen In de eerste verlenging gaf Sevilla een corner weg en dat zullen ze zich achteraf wel beklaagd hebben. Na half mistasten van doelman Bounou komt de bal op het hoofd van Javi Martinez terecht. De Spaanse middenvelder kopt de 2-1 binnen en bij Bayern kunnen ze de trofee al ruiken. En die score bleef ook staan tot in de 120e minuut. Sevilla probeert nog wel maar komt niet meer tot scoren en zo pakt Bayern in september zijn eerste Europese trofee al.