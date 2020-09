Belg haalde Biglia naar Turkije, maar dacht eerst aan landgenoot voor dezelfde positie: "Biglia is helemaal niet duur"

Turkije lijkt wel het beloofde land tijdens deze coronacrisis. Al heel wat landgenoten waagden de overstap naar de Süper Lig. Ook ex-Anderlecht-speler Lucas Biglia gaat er zijn brood verdienen bij promovendus Fatih Karagümrük. En dat is te danken aan een Belg.

Murat Akin, een 33-jarige Belg met Turkse roots, speelde ooit nog voor Beveren, maar is nu dus sportief directeur van de Turkse promovendus. Hij wou eerst Steven Defour naar de club halen, maar toen Lucas Biglia vrij kwam, was de keuze snel gemaakt.

“Biglia is helemaal geen dure vogel”, zegt Akin in GvA. ­“Premies inbegrepen schommelt zijn jaarloon rond het miljoen ­euro. Het klopt dat de loonlasten in Turkije lager liggen, maar ­onlangs zijn ze verhoogd: van 15 naar 40 procent. We hebben een akkoord gesloten met de spelers dat wij instaan voor 20 procent en dat zij 20 procent bijdragen.”