JPL-talent wil een jaar na zijn toptransfer alweer vertrekken: springen Antwerp en Club Brugge in de dans?

De overstap van Nana Ampomah van Waasland-Beveren naar Fortuna Düsseldorf heeft beide partijen nog niet al te veel plezier bezorgd. De Ghanese winger is niet tevreden over zijn situatie in Duitsland en stuurt aan op een vertrek.

Vorig seizoen kwam Nana Ampomah amper 734 minuten in actie bij Fortuna Düsseldorf, verspreid over alle competities. Vorig weekend kreeg hij een invalbeurt en pakte hij twee gele kaarten op een kwartier tijd. De Ghanees is gefrustreerd over zijn situatie bij de tweedeklasser en wil vertrekken.

Van levensbelang voor Waasland-Beveren

Volgens Bild heeft hij Fortuna duidelijk gemaakt dat hij nog voor het einde van de zomermercato zijn boeltje wil pakken. Die beslissing zou in België weleens op gejuich onthaald kunnen worden, want Club Brugge en Antwerp zouden al enkele weken geïnteresseerd zijn.

De 24-jarige winger genoot zijn jeugdopleiding bij KV Mechelen en brak door bij Waasland-Beveren. In zijn laatste seizoen bij de club (2018/19) had hij een groot aandeel in het behoud in 1A. Dat overtuigde Düsseldorf om net geen 3 miljoen euro voor Ampomah neer te tellen.