"Ik speel niet mee trainer": Eredivisionist heeft het helemaal verkorven bij zijn club na vreemd berichtje

Transferitis, het doet de gekste dingen met een speler. Silvester van de Water is daar een mooi voorbeeld van. Hij heeft zich niet populair gemaakt bij Heracles Almelo.

Silvester van de Water heeft zijn zinnen op een transfer gezet en hij wil die maar wat graag afdwingen. Vorig weekend, een dag voor de wedstrijd tegen Willem II, stuurde hij het volgende berichtje naar zijn trainer Frank Wormuth: "Ik kom niet naar het stadion. Ik speel niet mee."

Orlando City

En daarmee was de kous af. Wormuth vroeg nog wel naar een reden, maar een antwoord kreeg hij niet meer voor de match. Die werd overigens met zware 4-0 cijfers verloren. Later werd duidelijk dat Van de Water uit is op een transfer naar Orlando City.

"Het is onaanvaardbaar", liet Wormuth optekenen bij Algemeen Dagblad. "We gaan met hem praten en het kan nog goed aflopen."