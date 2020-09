Dan toch nog een transfer voor Hans Vanaken? 'Premier League-club komt nadrukkelijk op tafel kloppen'

Hans Vanaken was wat moeilijk aan het seizoen begonnen, maar de voorbije weken draait hij weer op volle toeren. En dat is ook de geïnteresseerde clubs zeker niet ontgaan.

Nadat er in het verleden al veel interesse was uit onder meer Duitsland en Spanje, is er nu ook Engelse interesse in Vanaken.

West Ham United

De middenvelder van Club Brugge staat namelijk volgens Football Insider in de belangstelling van West Ham United, dat moeilijk aan het seizoen is begonnen en nog versterking kan gebruiken.

Hans Vanaken heeft wel nog een contract bij blauw-zwart tot 2024 en is al sinds 2015 op Jan Breydel te vinden. De 28-jarige topspeler zal niet zomaar Brugge verlaten en zeker niet voor de eerste de beste ploeg.