Dan toch nog de ultieme redding van KSV Roeselare? Franse partij komt op de proppen

Het verhaal van KSV Roeselare leek definitief over en uit nadat vorige week de club door de handelsrechtbank failliet werd verklaard. Heel misschien zit er toch nog een doorstart in Eerste Nationale in voor de West-Vlamingen.

Donderdagavond heeft er volgens Het Nieuwsblad zich namelijk een Franse kandidaat-overnemer gemeld bij Roeselare. Die kan best opschieten, want indien er geen groen licht komt voor het weekend worden de spelers van Roeselare vrijgegeven. Donderdag kwamen personeel, spelers en trainers naar Schiervelde om hun schuldvordering op te maken. Indien er geen oplossing uit de bus komt moet de West-Vlaamse club herbeginnen in vierde provinciale of een club zoeken in de buurt waarmee het kan fuseren.





