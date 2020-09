Jess Thorup voorgesteld bij Racing Genk: "Zomaar alles veranderen is mijn stijl niet"

Vrijdagmiddag leidde Jess Thorup zijn eerste training bij Racing Genk, waarna hij officieel werd voorgesteld. Nuchter, positief en vol energie: de Deen is klaar voor zijn nieuwe avontuur.

"Ik ben heel blij om terug in België te zijn. Toen ik hier de voorbije jaren met AA Gent kwam, hoorde ik alleen maar positieve geluiden over deze club. Ik had andere opties, maar Racing Genk droeg duidelijk mijn voorkeur weg", aldus Thorup.

"Vooral het potentieel van deze jonge groep is erg groot. Of ik nieuwe spelers nodig heb? Ik geef eerst en vooral de jongens die hier nu zijn de kans om zich te tonen. Ik ken de spelers uiteraard, maar het is altijd anders om die spelers nu ook effectief onder mijn hoede te hebben."

Maandag begint Jess Thorup aan zijn eerste opdracht: een thuiswedstrijd tegen KV Oostende. "Ik heb de competitie gevolgd, wees maar gerust. Ik zag al onze wedstrijden en ook die van Oostende. Ik vond Racing Genk tegen KV Mechelen een erg goede wedstrijd spelen, met drie goede goals. Zomaar alles overboord gooien zou niet mijn stijl zijn, we zullen verdergaan op de ingeslagen weg van Olivieiri en Ribeiro. Al heb ik uiteraard ook al in gedachten waar ik maandag mijn eigen accenten zal leggen."

Afgesloten hoofdstuk, maar...

Uiteraard werd Thorup ook gepolst naar zijn ontslag bij AA Gent, nog niet eens zo lang geleden. "Ach, AA Gent is een 'closed case'. Er was sowieso een leegte na dat ontslag, maar ik heb van de tijd gebruik gemaakt om te genieten van mijn familie en even afstand te nemen van het voetbal. De honger om aan de slag te gaan is groot. Ik wil ook bij Racing Genk mijn kwaliteiten als coach tonen."

Om vervolgens toch nog met een kwinkslag af te sluiten. "Vanaf nu kijk ik alleen maar vooruit, en dat is Racing Genk! Al weet ik dat er op 24 oktober een wel heel belangrijke partij op het programma staat (lacht)". Dan neemt Thorup het met Racing Genk immers op tegen zijn ex-club.