Kompany begint zich zorgen te maken, maar... "Het maakt deel uit van onze nieuwe manier van leven en trainen"

Vincent Kompany heeft normaal gezien een grote kern voor handen, maar die wordt wekelijks minder groot. Ook Mohammed Dauda heeft nu corona, al kwam die niet direct in de plannen voor. Maar zelfs de verkoudheden baren de coach zorgen: "Hopelijk testen ze negatief."

Naast de coronagevallen van Verschaeren, Zulj, Delcroix, Lissens,... moet Kompany ook Adrien Trebel missen zondag tegen Eupen. Maar dat is wel de enige blessure. "Het is geen groot probleem en we hopen hem speelklaar te krijgen tegen de volgende match (Club Brugge) of na de internationale break ten laatste", aldus Kompany.

Er kwamen ook een paar spelers met symptomen van een verkoudheid, maar ook dat is tegenwoordig reden voor ongerustheid in Anderlecht. Toen we tijdens de Zoom-persconferentie even moesten kuchen, grapte Kompany reeds dat we moesten thuisblijven. Bakkali en Amuzu kwamen deze week met hetzelfde aan.

Vlap nog niet

"Zico lijkt een verkoudheid te hebben, maar vanaf het eerste teken moeten we weer beginnen testen en in quarantaine. Dus zij zullen vandaag nog eens getest worden en morgen weten we dan of we ze in de wedstrijdkern kunnen opnemen. Hopen dat het negatief is hé."

Op Michel Vlap kan Kompany trouwens ook nog niet rekenen. "Hij traint weer mee, maar is nog niet beschikbaar. Je kan niet vandaag uit je bed stappen en morgen een match spelen. We gaan heel voorzichtig om met de mensen die positief hebben getest, want we weten ook niet wat voor andere gevolgen dat nog gehad kan hebben voor hun gezondheid."