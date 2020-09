Vorig seizoen vierde hij de titel met Beerschot, nu zoekt verdediger nieuwe club... via LinkedIn

Baptiste Aloé kwam in de wintermercato over van Valenciennes. In tegenstelling tot Frederic Frans, die andere wintertransfer, groeide de Franse verdediger niet uit tot vaste waarde. Zijn contract bij Beerschot werd niet verlengd.

Sindsdien zit de door Olymique Marseille opgeleide centrale verdediger (26) zonder club. Bij Beerschot kwam de Fransman niet verder dan vier invalbeurten. In de zoektocht naar een nieuwe club heeft Aloé zijn CV geplaatst op... LinkedIn. Niet alledaags in de voetbalwereld. "Ik besef dat ik een moeilijke periode in mijn carrière doormaak. Men zegt dat LinkedIn mirakels kan doen. Ik nodig jullie dan ook uit om dit te liken, te delen zodat clubs dit profiel tegenkomen", klinkt het onder meer. • Formé à l’OM, Baptiste Aloé 🇫🇷 cherche un club sur ... LinkedIn. pic.twitter.com/pizg7xRrF3 — Treize013 (@treize013) September 22, 2020 Encore une séance Dure ce matin 🧠💪

“ un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté “ .#WorkHard #TrustTheProcess #nerverGiveUp pic.twitter.com/5V3sWLb8dc — baptistealoe_ (@BaptisteAloe_) September 23, 2020