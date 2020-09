Guardiola na blamage: "We dachten dat we slecht speelden terwijl het goed was"

Manchester City heeft op de tweede speeldag meteen een fameuze slipper begaan. Op eigen veld verloren de Citizens met 2-5 van Manchester City. Guardiola probeerde achteraf een verklaring te vinden voor het verlies.

Guardiola predikt allereerst rust. "Het is nog maar de tweede wedstrijd van het seizoen. We moeten bekijken wat er beter kan en waardoor we wedstrijden zoals deze kunnen vermijden. Dat is mijn job, maar ik voel me slecht tegenover de spelers en de club", klinkt het.

City kwam vroeg op 1-0 via Mahrez, maar daarna kwamen ze 1-4 achter voor ze opnieuw konden scoren. "In andere matchen met 11 spelers achter de bal was het zo moeilijk om kansen te creëren maar bleven we rustig en geduldig op zoek naar de oplossing."

"We wonnen toen 1-0 of 2-0 maar het resultaat vandaag was dat we drie penalty's tegenkregen. We begonnen te denken dat we slecht aan het spelen waren terwijl het nog oké was. We moesten geduldiger zijn, maar spijtig genoeg viel dan de 1-2 en 1-3. Soms scoren we snel, soms hebben we meer tijd nodig", besluit de Spaanse trainer van Manchester City.