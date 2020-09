Dennis Praet geraakt aan de knie, ongerustheid bij Leicester City

Leicester City maakte indruk tegen Manchester City. Enig minpuntje was misschien de wissel van Dennis Praet halfweg de tweede helft.

Dennis Praet moest na een contact met Nathan Ake naar de kant in de glorieuze overwinning van Leicester City tegen Manchester City (2-5).

Ongerustheid

Hij was geraakt aan de knie, coach Brendan Rodgers is dan ook ongerust: "Ik hoop dat het niet te erg is", aldus de oefenmeester.

"Ik vond hem opnieuw heel goed. Hij heeft veel gewerkt en hij geeft kwaliteit in balbezit. Maar hij is dus geraakt aan de knie."