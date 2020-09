Komt het er dan toch van? 'Steven Defour traint mee bij deze club uit 1A!'

De voorbije weken was het heel erg stil rond Steven Defour, maar ondertussen is er wél nieuws. Opmerkelijk nieuws.

Steven Defour traint vanaf dinsdag mee bij KV Mechelen. Dat nieuws is ook bevestigd door de club zelf. Van een transfer is voorlopig wel nog geen sprake. Er wordt zelfs niet onderhandeld.

Malinwa

Defour heeft een verleden bij Malinwa, waar het voor hem allemaal begon. Meermaals gaf hij al aan te willen terugkeren naar die club.

De middenvelder is al even clubloos, sinds zijn contract bij Antwerp niet werd verlengd. In het verleden speelde hij ook nog voor Genk, Anderlecht en Standard.