Meteen verwijzingen naar Slimste Mens? Deze mannen komen speeldag 7 in Jupiler Pro League fileren in Extra Time

Ook op maandag 28 september 2020 is er opnieuw Extra Time op Canvas. En daarbij komen opnieuw enkele opgemerkte gasten.

Het is - niet voor het eerst dit seizoen - opnieuw een aflevering zonder echte centrale gast. En dus zal er keihard geanalyseerd worden.

Het eerste puntenverlies van Charleroi, de malaise bij AA Gent, de ommekeer van Antwerp, de Brugse derby, het nieuwe late puntenverlies van Anderlecht, ...

Slimste mens in spé

Zeker meer dan genoeg om over te debatteren. En dat zal in de studio's gebeuren met Filip Joos, Gert Verheyen, Arnar Vidarsson en Wesley Sonck.

Die laatste is kandidaat in het nieuwe seizoen van De Slimste Mens ter Wereld (lees HIER nog eens meer over de kandidaten). En dus is de vraag of daarover ook vragen zullen komen ...