Patrick Lefevere, voetbalanalist en ex-topspits en speler Club Brugge in Slimste Mens: "Hij komt naar Antwerp als hij wint"

Erik van Looy heeft ook voor het nieuwe seizoen van De Slimste Mens ter Wereld leuke kandidaten gevonden om deel te nemen. Met daarbij ook links naar de sportwereld.

Hans Vanaken is er - na Jelle Vossen vorig jaar - als voetballer bij. Hij was ook in 2018 al genomineerd, maar kon toen door verplichtingen met de Rode Duivels niet deelnemen.

Toen werd hij vervangen door Jelle Van Damme van toen nog Antwerp, nu waagt Vanaken dus wél zijn kans. "Hij heeft beloofd naar Antwerp te komen als hij de Slimste Mens wint", aldus Erik Van Looy tegen Het Nieuwsblad.

Sonck, Lefevere & Meylemans

Met Wesley Sonck is er ook nog een ex-speler en huidig analist te vinden in de studio's voor het nieuwe seizoen van De Slimste Mens ter Wereld.

Met Patrick Lefevere - de grote man van Deceuninck - Quick-Step - en Kim Meylemans (skeleton) zijn er ngo enkele sportlinks.