Plastun reageert op zijn wegwerpgebaar richting de eigen fans: "Ik wilde tonen dat we hun steun nodig hebben"

Na de partij thuisnederlaag tegen Oud-Heverlee Leuven kregen de spelers een fluitconcert over zich heen toen ze de fans gingen groeten. Igor Plastun reageerde met een wegwerpgebaar. In de aanloop naar de match in Kiev blikt hij terug op dat moment.

"We gaan door een periode die psychologisch moeilijk is. We verdienden het niet om te verliezen en ik reageerde emotioneel", citeerde Het Nieuwsblad de Oekraïense verdediger in Kiev.

Ook de Gentse fans beleven niet de beste tijden. Publiekslieveling Jess Thorup werd de laan uitgestuurd en de ploeg is al aan de derde trainer toe dit seizoen. Van het sprankelende voetbal van vorig jaar is nog weinig zichtbaar en de resultaten zijn beneden alle peil voor een vicekampioen.

"Het enige wat ik hen wilde tonen was dat we hun steun nodig hebben. Ik hoop dat de resultaten beter zullen zijn, mét hun steun. Het is daarom jammer dat ze er hier niet bij zijn, maar ik ben zeker dat het zal beteren", besloot Plastun.