Nederlandse profclubs niet tevreden met beslissing om geen supporters toe te laten: "Het is buitengewoon zuur"

In Nederland werd gisteren een belangrijke beslissing genomen met het oog op de sportevenementen. Zo zijn de supporters al zeker de komende drie weken niet welkom bij Nederlandse sportwedstrijden.

Voor de Nederlandse profclubs is dit een harde maatregel. Jan de Jong van de Eredivisie CV verdedigt de belangen van deze clubs en legt uit dat het voor hen een moeilijke situatie is. "De frustratie is groot. In bepaalde regio's zijn er minder besmettingen, maar ook zij worden getroffen door deze beslissing", aldus de Jong bij NOS.

Op financieel vlak helpt deze beslissing uiteraard ook niet. "Het is buitengewoon zuur. Er is veel geld geïnvesteerd in protocollen, maar het zal nu nog moeilijker worden. Elke club zal al zeker één thuiswedstrijd zonder supporters moeten afwerken en het zorgt voor minder inkomsten. Het maakt het financiële tekort groter."