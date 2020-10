Hannes Wolf vindt al meteen onderdak na ontslag bij Racing Genk

Lang heeft Hannes Wolf niet zonder werk gezeten. Twee weken geleden werd hij ontslagen bij Racing Genk, vandaag heeft hij een nieuwe uitdaging.

Hannes Wolf gaat aan de slag bij de Duitse nationale ploeg onder 18. Wolf keert dus terug naar zijn thuisland, na een jaartje België.

Wolf is alvast blij dat hij zo snel weer nieuw werk wist te vinden. "Ik kijk uit naar mijn nieuwe taak bij de Duitse natioanle ploeg en naar de begeleiding en opleiding van de jeugdige talenten uit het jaar 2003 voor de komende jaren. De afgelopen elf jaar heb ik veel waardevolle ervaring kunnen opdoen met jong talent in het profvoetbal."

"Het is een uitdagende en interessante job om dit alles samen te brengen en de toekomst vorm te geven. Ons doel is om spelers op alle niveaus te ontwikkelen in samenwerking met de clubs in Duitsland. We willen van hen de best mogelijke voetballers maken. Ik kijk hier erg naar uit en zal deze taak met al mijn energie aanpakken."