Lazio reageert op de Champions League-loting: "Club Brugge speelt mooi en aanvallend voetbal"

Lazio Roma ontmoet Club Brugge dit seizoen in de Champions League. Voor de Italiaanse club een terugkeer op het kampioenenbal sinds 2007.

Sportief directeur van Lazio Roma, Igli Tare, reageerde al een eerste keer op de Champions League-loting. Lazio zit in de groep met Club Brugge, maar ook met Zenit Sint-Petersburg en Borussia Dortmund. "We zijn positief over de loting. Het zijn teams waarmee we de strijd kunnen aangaan", vertelt Tare op de clubwebsite.

"Borussia Dortmund spelen spectaculaire en aanvallend voetbal sinds Lucien Favre overnam. Zenit Sint-Petersburg is een team met veel talent. Ze hebben veel sterke, Russische spelers. Dat zullen de te kloppen ploegen zijn."

Maar ook voor Club Brugge zijn ze bij Lazio op hun hoede. "De club speelt mooi en aanvallend voetbal. Het is waarschijnlijk de beste club van België op dit moment. Daanaast spelen ze elk jaar Champions League, dus weten ze waar ze aan toe zijn."

Lazio wil net zoals Atalanta vorig seizoen verrassen. "Atalanta heeft laten zien dat een team ver kan geraken als het vasthoudt aan de eigen filosofie."