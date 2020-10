Nieuwkomer Waasland-Beveren: "Klassement is geen correcte weerspiegeling van kwaliteit in deze groep"

Danel Sinani (23) verkaste deze zomer van Dudelange, waarmee hij vorig seizoen nog Europa League speelde, naar Norwich. Ietwat verrassend werd de Luxemburgse winger door de Canaries alweer uitgeleend. Zo belandde de 21-voudige international onlangs bij Waasland-Beveren.

Danel, je werkte de voorbereiding nog af bij Norwich. Enigszins verrassend werd je uitgeleend aan Waasland-Beveren. Hoe voel je je daarbij?

Sinani: Laat ons eerlijk zijn: ik zou liegen als ik zeg dat ik super tevreden ben om Norwich te verlaten voor België. Toch zie ik dit niet als een stap achteruit, want vorig seizoen speelde ik nog in de Luxemburgse competitie. Ik ben dan ook niet negatief, teleurgesteld of kwaad. Ik kijk vooruit en ik weet dat het niveau in de Belgische competitie hoog is.

Hoe ben je bij Waasland-Beveren beland? Kwam de interesse vanuit de club, of is het je makelaar die je bij de Waaslanders gestald heeft?

Sinani: Het was Waasland-Beveren die interesse toonde. Ze kenden me al, want vorig jaar wilden ze me al inlijven. Norwich hield de boot eerst af, maar hapte uiteindelijk dan toch toe voor een uitleenbeurt. De insteek is dat ik hier speelgelegenheid kan opdoen.

Waasland-Beveren wordt afgestempeld als misschien wel degradatiekandidaat nummer één. Schrikt dat je af?

Sinani: Eerlijk waar, als ik op training zie op welk niveau we spelen, dan kan ik gerust zeggen dat onze plaats in het klassement geen goede weerspiegeling is van de kwaliteiten van deze groep. Tegen Beerschot vond ik ons het eerste halfuur erg sterk acteren. Het vertrouwen vloeide helaas weg na de eerste tegentreffer.

Die Holzhauser is trouwens echt een goede speler. Hij verbaasde me. Ik kende hem eerlijk gezegd niet, maar hij beschikt over heel veel kwaliteiten.

Heb je met Laurent Jans (Luxemburgse ex-speler van Waasland-Beveren, nvdr.) gesproken?

Sinani: Uiteraard! Hij vertelde me mooie dingen over de club. Hij beleefde er naar eigen zeggen de beste seizoenen van zijn carrière. Hij zei me ook dat de Belgische competitie ideaal is als jonge prof.

Volgde je de Jupiler Pro League de voorbije jaren al?

Sinani: De samenvattingen bekeek ik zeker regelmatig. Maar integraal Belgische wedstrijden, nee dat niet. Op Anderlecht-Standard na.

Zie je Waasland-Beveren als springplank naar Norwich, of eventueel naar een grotere Belgische club?

Sinani: Natuurlijk. Als je speelt, loop je in de kijker. Het voornaamste voor mij is om minuten te maken. Ik weet niet of Norwich zich deze uitleenbeurt zal beklagen, daar ben ik echt niet mee bezig. Ik wil dit seizoen gewoon alles geven voor Waasland-Beveren. Ik ben bereid mijn truitje nat te maken voor deze club.

Heb je, om af te ronden, nog een woordje over voor de fans van Waasland-Beveren?

Sinani: Ik kan niet beloven dat we kampioen zullen spelen (lacht). Maar ik ga alles geven voor deze club. We gaan het maximum uit de kast halen om zoveel mogelijk punten te sprokkelen, zodat we ons aan het einde van het seizoen kunnen redden.

Interview door Alessandro Schiavone