🎥 Een fenomeen! Seraing-spits lukt tegen Club NXT derde hattrick in zes wedstrijden

Seraing pronkt mooi aan kop van 1B. En dat is in ruime mate te danken aan Georges Mikautadze. Ook vrijdag zette de 19-jarige Franse spits de netten weer bol, drie keer zelfs. Alweer de derde hattrick van het nog jonge seizoen.

Het moet gezegd: de jonkies van Club NXT legden Mikautadze vrijdag weinig in de weg. Het werd 6-1 voor de ploeg van Emilio Ferrera.

Na zijn derde hattrick van het seizoen zit Mikautadze, die gehuurd wordt van Metz, al aan twaalf goals in zes wedstrijden. Straffe kost!

Vorig seizoen was het OHL-spits Thomas Henry die zich tot topschutter in 1B kroonde. De Fransman was toen goed voor vijftien goals.