Club Brugge speelde absolute sterkhouder nog bijna kwijt, Vormer getuigt: "Topgozer, hopelijk is hij ons nog van waarde dit seizoen"

Hij had gedroomd van een toptransfer, maar die is er niet gekomen voor Emmanuel Dennis. Nochtans had het niet eens zoveel gescheeld.

Club Brugge had met Noa Lang eigenlijk al geanticipeerd op een mogelijk laat vertrek van Emmanuel Dennis, maar dat kwam er niet. Aan interesse geen gebrek overigens, want onder meer West Bromwich Albion had zich volgens Het Laatste Nieuws nog eens gemeld bij blauw-zwart op transfer deadline day. Topgozer Maar: dat bod was onvoldoende en dus ging de deal uiteindelijk niet door, waardoor de Nigeriaan voorlopig vast zit bij Club Brugge. "Het is een echte topgozer", liet Ruud Vormer er geen twijfel over bestaan in Extra Time. "Ik hoop dat hij ngo van waarde zal zijn voor ons dit seizoen."