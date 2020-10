Ploegmaat is blij voor Lukebakio, maar met de nodige reserves: "Ik hoop dat hij op die rechte lijn blijft"

Er zitten heel wat nieuwe jonge gasten bij de nationale ploeg. Eén daarvan is Dodi Lukebakio, die al een hele tijd sterk bezig is in Duitsland. Maar altijd wordt er met argusogen naar hem gekeken, want hij blonk in het verleden niet uit in discipline.

Dedryck Boyata is zijn ploegmaat bij Hertha BSC. De verdediger nam hem onder zijn vleugels bij de Duitse subtopper. "Ik was de eerste om hem te feliciteren", glimlachte Boyata. "Hij wist het zelfs nog niet, dus hij vernam zijn selectie van mij. Ik ben heel blij voor hem. Het is voor hem een kans om de vedetten te observeren." Lukabakio heeft nog steeds een grote groeimarge. "Hij leert snel en kan zijn skills hier aanscherpen. Als hij erin slaagt om zijn rechte lijn aan te houden, dan kan hij alles aan. (twijfelt even) Maar hij moet er wel op geconcentreerd blijven. Hij is heel wat volwassener geworden, maar hij moet nog veel leren."