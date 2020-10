Lommel realiseert nog vijf transfers op laatste transferdag

Lommel heeft zich op de laatste dag van de transfermarkt nog laten gelden. Zo geraakte al bekend dat Alex Grimshaw gehuurd wordt van Manchester City.

Maar daar is het niet bij gebleven. Naast Grimshaw haalde het ook Thomas Agyepong en Mohammed Aminu. Daarnaast vertrokken er ook nog drie spelers.

Agyepong is voor velen geen onbekende. De Ghanese aanvaller werd door Manchester City al eens verhuurd aan Waasland-Beveren. De 23-jarige middenvelder is ook al international van Ghana en is dus een mooie versterking voor Lommel. Hij wordt tot aan het einde van het seizoen gehuurd van City.

Ook Mohammed Aminu wordt van Manchester City gehuurd. De 20-jarige Ghanees werd al verhuurd aan Dordrecht en NAC Breda in het verleden en strijkt nu dus voor het eerst neer in België.

Naast de twee inkomende transfers, zijn er ook drie vertrekkers. Voor Jesse Bertrams, Beka Vachiberadze en Ricardo Ippel was er geen plek meer bij Lommel.