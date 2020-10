Vincent Goemaere laat zich uit over beslissing van de Raad van State: "Eerst dacht ik dat het om te lachen was"

Deze middag kwam er verrassend nieuws naar buiten over de stadionplannen van Club Brugge en Cercle Brugge. De raad van State heeft namelijk beslist dat er geen stadion gebouwd mag worden langs de Blankenbergse Steenweg.

Vincent Goemaere, de voorzitter van Cercle Brugge, had deze beslissing van de Raad van State niet verwacht. "De burgemeester belde mij om het nieuws te melden. Ik dacht dat hij het zei om te lachen, maar hij was serieus", aldus Goemaere bij Sporza.

Volgens Goemaere is het geen goede zaak voor het voetbal in Brugge. "We moeten nu kijken naar de volgende stappen, maar zolang er geen oplossing is, blijven wij gewoon waar we zijn. Er zijn nog twee opties: de huidige locatie en de optie van het Kanaaleiland."

Uiteraard is dit een grote teleurstelling voor Goemaere en Cercle Brugge. "We hoopten echt op dat stadion aan de Blankenbergse Steenweg. Het was een klein en familiaal stadion, dus het is jammer dat het niet kan doorgaan."