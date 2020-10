Compleet onuitgegeven elftal Rode Duivels tegen Ivoorkust: "Unieke kans voor jong talent om zich te laten zien"

Een niet eens zo'n oude foto van de Rode Duivels met heel veel volk op, waarvan we er tegen Ivoorkust maar héél weinig zullen zien spelen. "Ik was de oudste op training", aldus Simon Mignolet. Hij ziet kansen voor de jongeren.

"Er is een nieuwe generatie die klaar is om wedstrijden te spelen voor de nationale ploeg. Dat zagen we al met Jason Denayer de voorbije wedstrijden bij de nationale ploeg en dat zullen we bij de nieuwe ook zien", aldus Simon Mignolet op een persconferentie in Tubeke.

"Veel nieuwe jongens zullen kansen krijgen, zij zijn hongerig en kijken er enorm naar uit: iedereen is gretig. Ik heb veel ervaring, mijn positie zal ook bepalend zijn in het leiding geven van een verdediging, want we zullen spelen met jongens die nog nooit hebben samen gespeeld."

Jeugdig talent

"Het zal niet op punt staan zoals in een normale selectie het geval is, maar we willen iedereen in mate van het mogelijke op de juiste positie doen staan. We hebben getraind op automatismen en de concepten van de nationale ploeg, voor sommigen is dat nieuw dus dan is er wat trainingswerk nodig."

"We willen aantonen dat er jeugdig talent aanwezig is bij de Rode Duivels, voor hen is het een uitgelezen kans om op internationaal niveau hun mannetje staan. Dat is belangrijk voor de toekomst van de Rode Duivels."

Unieke kans voor jong talent

Een gevoel dat ook werd gedeeld door bondscoach Martinez: "Dit is een unieke kans voor jong talent, veel debutanten, veel nieuwe spelers, ..."

"Het internationaal voetbal gaat veranderen de komende jaren, dit is de kans voor hen om te laten zien wat ze kunnen brengen. Ik zie veel van hen heel matuur trainen, dus ik ben heel benieuwd."