Frank de Boer verliest eerste interland met Oranje

Frank de Boer heeft gedebuteerd bij het Nederlandse elftal met een nederlaag. Mexico was te sterk en won met 0-1.

Frank de Boer zette enkele verrassende namen in zijn basiselftal. Zo kregen Wijndal, Krul en Koopmeiners een basisplek. Het leverde geen goed voetbal op, want Mexico was duidelijk de betere ploeg.

In de twee helft kreeg Corona dan ook dé kans op het openingsdoelpunt, maar de Mexicaan mistte oog in oog met Krul. Uitstel, maar geen afstel, want even later verschalkte de Mexicanen de Nederlandse doelman alsnog.

Jimenez versierde zelf een strafschop en zette deze dan ook feilloos om. Meteen een nederlaag dus voor de Boer, die ongetwijfeld op een betere start had gehoopt.