🎥 Blaise Matuidi laat met fantastische verdedigende actie zien dat hij niet gaat uitbollen in de MLS

Blaise Matuidi is dezer dagen actief op een ander continent. De Franse middenvelder verliet Juventus voor Inter Miami en toonde dat hij niet naar de VS trok om uit te bollen.

Het Inter Miami van David Beckham beleeft een moeilijk debuutseizoen in de MLS. Van de eerste 16 matchen werden er 10 verloren, maar sinds begin september kan de club rekenen op Blaise Matuidi (33) en recenter nog op Gonzalo Higuaín, twee spelers die een mooie staat van verdienste hebben in Europa.

Woensdagnacht (Belgische tijd) waren ze allebei beslissend in de 1-2 overwinning tegen New York Red Bulls. Met een fantastische interventie op de doellijn voorkwam Matuidi de 1-0 voor NY. Die kwam er uiteindelijk toch via Fernandez, maar Pellegrini maakte gelijk en Higuaín zorgde in minuut 81 voor de verlossing.