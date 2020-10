Minderheidsaandeelhouders Anderlecht blokkeren vers kapitaal binnen Anderlecht: wie, waarom en hoe?

De voorbije dagen werd er bij Anderlecht met de vinger gewezen naar de minderheidsaandeelhouders. Paars-wit wil graag de schulden wegwerken via Marc Coucke, maar dat wordt tegengehouden door de 26 procent die de minderheidsaandeelhouders in hun bezit hebben.

Het viertal Coucke-Van Eetvelt-Kompany-Vandenhaute werkte eerder al een plan uit om de schulden om te zetten in aandelen. Daarmee zouden veel van de problemen in één klap van de baan zijn en moeten er in de toekomst geen toptalenten meer verkocht worden om het financiële gat dicht te rijden.

Probleem is dat er voor zo'n constructie een drievierde meerderheid nodig is van de Raad van Bestuur. Maar de minderheidsaandeelhouders vormden eerder een blok om dat tegen te houden. Etienne Davignon, Johan Beerlandt (Besix), Alexandre Van Damme (AB Inbev), Michael Verschueren, Jo Van Biesbroeck en de dochters Vanden Stock weten dat hun aandelen minder waard gaan worden als er ineens meer aandelen op de markt komen.

Geen eenheid

Op dit moment zijn die al sterk gedevalueerd. De minderheidsaandeelhouders hebben ook een voorkooprecht als Coucke bijvoorbeeld aandelen zou willen verkopen aan Vincent Kompany. Dat moet ook eerst via de Raad van Bestuur passeren en alle bovengenoemde namen hebben dan het recht om die eerst te kopen. En er zijn er wel een paar bij die kapitaalkrachtig genoeg zijn.

Maar is dat de echte reden waarom ze tegenstribbelen? Deels, maar veel van die mensen zijn bij de overname door Marc Coucke ook in hun hemd gezet en sindsdien worden ze steevast buiten de plannen van de club gehouden. Dat steekt en hun stugge houding is ook gedeeltelijk daaraan te wijten.