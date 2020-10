Weer miserie met coronavirus: oefenwedstrijd tussen Anderlecht en Duitse topclub gaat niet door

Anderlecht nam het zaterdag normaal gezien op tegen het Duitse Borussia Dortmund, maar de oefenwedstrijd gaat niet door. Anderlecht en Dortmund hebben op sociale media laten weten dat de oefenwedstrijd niet door zal gaan door positieve coronatesten.

Update - our friendly against @BVB planned for this Saturday is cancelled after a positive Covid-19 test in both teams.



Stay safe, everyone.