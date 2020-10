Toch één man die de drie matchen van de Rode Duivels zal spelen: "Ja, maar ik maak me er geen zorgen om"

Donderdag Ivoorkust, zondag Engeland en dinsdag IJsland. Niemand zou normaal gezien drie matchen spelen bij de Rode Duivels. Maar aangezien Simon Mignolet donderdagavond speelde, zal hij ook de volgende twee matchen aan de aftrap staan.

Thibaut Courtois is weg door een blessure en dus is Mignolet automatisch nummer één geworden. "Ja, ik heb gezegd dat niemand de drie matchen zal spelen, maar niemand zal de volledige drie matchen spelen", aldus Martinez, die Mignolet in de tweede helft wisselde.

"Het is anders geworden door de blessure van Thibaut. Simon heeft meer dan 100 selecties en voor een doelman is het anders. Ik heb geen zorgen dat hij de drie matchen moet spelen."

Aan de positieve kant kon Van Crombrugge ook zijn debuut maken. "Hij heeft al heel veel met de nationale ploeg gewerkt en heel wat oefenkampen meegedaan. Hendrik verdiende zijn kans. Het waren een ongelooflijke drie dagen voor hem, nadat hij ook vader werd. Er zullen voor hem nog kansen komen om negentig minuten te spelen."